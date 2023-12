Como un chaval de 20 años. Sí, así está LeBron James. Así está 'The King'. Así está el para muchos 'GOAT' de la NBA. El para muchos, cada vez más, mejor jugador de todos los tiempos. El que, día 30 de diciembre de 2023, cumple 39 años. Cumple 39 primaveras y parece como si para él no pasase el tiempo.

Porque es como si estuviese en su mejor momento. En el mejor momento posible para él. Y sí, da igual cuando sea lea esto. Porque con 20, con 23, con 27, con 34 o con 39 él no se cansa. No se cansa de competir. No se cansa de ganar. No se cansa en su deseo inalterable de seguir superándose y superando al resto.

Tal es su longevidad en la NBA que cuando él debutó el para muchos futuro del baloncesto ni había nacido. Porque a Victor Wembanyama le quedaban más de dos meses para llegar al mundo. Mientras, LeBron comenzaba su leyenda. Comenzaba a dar sus primeros pasos hasta ahora.

Máximo anotador de la NBA

Hasta sumar cuatro anillos. Hasta ser el máximo anotador de todos los tiempos. Ya ha dejado atrás los 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar, y ya tiene la marca en 39.380. Seguirá subiendo.

Porque en la que es su temporada número 21 en la NBA promedia 25,1 puntos en 34 minutos por partido. Más del 53% de acierto en tiros de campo, y además 7,6 rebotes y 7,4 asistencias.

Salvaje exhibición ante OKC

Los Angeles Lakers saben que ya no es un chaval. Le van dosificando, y aún así ha regalado exhibiciones como ante los Thunder, con 40 puntos ante los de Oklahoma City. Y sumando títulos, como el reciente 'In Season' que ganaron los de California con un brillante LeBron. Y un sublime Anthony Davis.

El secreto de su eterna juventud es simplemente cuidarse. Cuidarse mucho eso sí. Con fisios, con preparadores, con nutricionistas... No es poco el dinero que invierte en cuidarse, y eso está dando sus frutos tanto a nivel personal como colectivo.

Los Lakers, en la búsqueda de un nuevo anillo. Es complicado, como lo era también el pasado año en el que llegaron a la final de la Conferencia Oeste a pesar de sus pobres números hasta 2023.

Quiere jugar con su hijo

Tremendo legado va a dejar LeBron en una NBA en la que su próximo objetivo, aparte del título, es jugar al menos un año con su hijo. Sea donde sea. Donde juegue él, allí estará 'The King'. Cavaliers, Heat, Cavaliers de nuevo y Lakers... con un destino final en el que cerrará una trayectoria de leyenda.

Porque LeBron es LeBron. Porque como LeBron sale uno cada a saber cuántos años. Cada vez queda menos para que llegue el temido día de su adiós... pero, como se suele decir, 'larga vida al Rey'. Larga vida a 'The King'.