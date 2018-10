Klay Thompson bate el récord de triples en un partido de la NBA: 14 triples contra los Chicago Bulls

El escolta Klay Thompson estableció hoy un récord en la NBA al encestar 14 triples y, con sus 52 puntos finales, fue el gran baluarte ofensivo para la victoria de los Golden State Warriors sobre los Bulls de Chicago (124-149).

Thompson, que apenas había anotado 5 triples de 36 intentos desde el comienzo de la temporada, encontró la mejor inspiración en el United Center de Chicago, donde convirtió 18 de 29 intentos en tiros de campo, de los que 14 de 24 fueron triples.

