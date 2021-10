Kyrie Irving sigue sin vacunarse contra el coronavirus. El base de los Nets está apartado de la franquicia de Brooklyn al no poder jugar todos los partidos, y ahora el equipo le ha mandado un clarísimo mensaje para que, tal y como están las normas en Nueva York, se decida.

"Tiene que vacunarse para volver. No me preguntes si el mandato de Nueva York va a cambiar, porque no lo sé", cuenta Joe Tsai, propietario de la franquicia neoyorquina.

Y es que la cosa es como es: "Preguntad a quienes toman las decisiones. han decidido confiar en la ciencia. Confiar en lo que dice el departamento de salud".

Luego, turno de hablar de Irving: "No hablamos desde que le dijimos que no jugaría más hasta que algo cambiase. Tiene sus propias creencias y lo respeto, pero hay que decidir".

"Esto simplemente no es sostenible. Un equipo en el que un jugador entra y sale, sin partidos en casa... ¿Qué haces en los entrenamientos", sentencia.

De momento, Irving sigue apartado de los Nets y en Brooklyn lo notan. Los neoyorquinos no están arrasando como se preveía. Los Knicks, contra todo pronóstico, son los mejores del Este.

