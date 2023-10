Los Dallas Mavericks y los San Antonio Spurs midieron fuerzas para dar comienzo a la temporada. El partido terminó con un resultado de 126-119 para unos Mavs que se encomendaron a la clase de Luka Doncic una vez más.

Sin embargo y por muy extraño que parezca, el gran atractivo del encuentro no fue ni el resultado ni el propio Doncic. Todos los focos y cámaras apuntaban a un mismo jugador, Víctor Wembanyama.

El pick 1 del Draft de este año debutaba en la NBA como rookie y firmó una actuación más que decente con 15 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un tapón en 23 minutos sobre el parquet.

Además de su juego, también sorprendieron las declaraciones que le dedicó todo un Luka Doncic al final del encuentro: "No recuerdo un novato que jugase así en su debut".

"Fue fantástico, se lo dije, jugó muy bien para ser su primer partido. No me acuerdo de un novato que haya jugado así su primer partido", dijo Doncic al acabar el encuentro.

"Me acuerdo de mi primer partido, estaba nervioso. Él no me parecía nervioso, jugó de maravilla", añadió.

A pesar de la presencia del 'alien', Luka no pudo empezar mejor la temporada siendo el claro MVP del encuentro con 33 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias.