Kendrick Perkins coincidió con Serge Ibaka en los Oklahoma City Thunder y ha hecho unas declaraciones que han desatado la polémica. Sugirió que el hispanocongoleño mintió sobre la edad que tenía cuando llegó a la NBA.

"Kevin Durant tiene solo 23 años, Westbrook 22, Harden 22 e Ibaka 21. Bueno, probablemente Ibaka tenía 30 en aquel momento. Ya sabemos cómo mienten algunos sobre su edad", dijo Perkins en un programa de televisión estadounidense.

El ahora jugador de los Milwaukee Bucks ha reaccionado a las palabras de su excompañero en su perfil de Twitter: "Oye Kendrick Perkins, cuento mis bendiciones todos los días y no suelo reaccionar a los comentarios sobre mí. Pero es decepcionante escuchar a alguien con quien compartí vestuario difundiendo información errónea para ser relevante y obtener vistas en la televisión y las redes sociales".

"Puedes hablar de mi partido si no juego bien, nunca tendré un problema con eso. Pero hablar de más sin ningún motivo es realmente inaceptable. Es una falta de respeto para mí y siento que es una falta de respeto para muchos africanos que tienen que vivir con esa acusación infundada", añade.

Ibaka continúa: "Si tenía 30 años en OKC, ¿supongo que ahora tengo 45? La verdad es que nunca mentí sobre mi edad y trabajo muy duro todos los días sin hacer trampa y nunca me han suspendido. Todo el mundo en la liga lo sabe. Has hecho trampas y no respetaste el juego"

Y ataca la actitud de Perkins en el pasado: "Aunque estoy decepcionado, no me sorprende ver estas acciones de alguien que consiguió su trabajo rompiendo el código del vestuario y difundiendo mentiras sobre dos de sus ex compañeros de equipo y hermanos como Kevin Durant y Russell (Westbrook)".

"Cuando KD tuvo un mal juego, lo criticaste a sus espaldas, y cuando Russ tuvo un mal juego, lo criticaste. No fuiste líder de vestuario, y luego seguiste haciendo lo mismo en los medios", añade.

"Entiendo que todos deben hacer su trabajo y cuidar a sus familias, pero tu eres la prueba de que no todos saben hacerlo con clase y dignidad. Tengo más que decir sobre ti, pero no soy ese tipo de persona, pero esta vez fuiste demasiado lejos", dice Ibaka muy enfadado para cerrar.

Perkins se ha disculpado

Ante el brutal enfado de Ibaka, Perkins pidió perdón primero con un tuit que dice: "Hermano, era una maldita broma. Deja de ser tan sensible". Después puso, otro tuit pidiéndole disculpas si se había ofendido.

Pero para acabar, puso un tercer tweet: "¿Dijiste difundir mentiras? ¡No me hagas empezar! Por favor, no. No voy a hablar sobre esos días en OKC y lo que estabas haciendo en ese vestuario. No lo haré... ¡pero definitivamente necesitas parar porque sabes que lo sé!"