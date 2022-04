Insólita imagen la que dejó el Houston Rockets - Sacramento Kings, disputado en el Toyota Center del equipo de Texas. En pleno partido, de repente un espontáneo apareció en la cancha vestido tan solo con unos calzoncillos con la bandera de Estados Unidos.

El hombre se puso a bailar en mitad de la cancha, parando evidentemente el partido y provocando la aparición de la seguridad.

Con todos los jugadores parados, de repente los guardias llegaron en masa placando al espontáneo. El placaje fue, directamente, digno de la NFL.

Better view of the streaker in the Kings Rockets game 😂😂 pic.twitter.com/IMlyHYC7xC