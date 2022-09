Thomas Heurtel se ha metido en un lío. El exjugador de Barcelona y Real Madrid firmó con el Zenit de San Petesburgo, equipo ruso. Esto ha provocado la reacción de la Federación Francesa de Baloncesto, que ha emitido un comunicado en el que señala que Heurtel no volverá a ser convocado con Francia si no abandona el Zenit.

Al parecer, todos los jugadores de la selección francesa se habían comprometido a no fichar por equipos rusos en respuesta a la invasión del país a Ucrania, y Heurtel no habría cumplido esto.

El desencadenante de toda esta polémica la inició el propio club ruso, que anunció de manera oficial el fichaje del base francés en Twitter por una temporada, con opción a otra más.

También se explica que desde la Federación eran conscientes de que Heurtel había recibido ofertas de varios equipos, entre ellos varios rusos, pero que en ningún momento tuvieron conocimiento de que había firmado o iba a firmar con uno de ellos.

Welcome to the squad, Thomas Heurtel 🤘🏽

1+1 deal, here’s more: https://t.co/OKcB5rQFhq pic.twitter.com/0FKNTzb57g