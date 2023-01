Dennis Schroder casi termina en la cárcel. Por error, eso sí, pero una de las estrellas de Los Angeles Lakers estuvo cerca de terminar entre rejas después de la victoria de los californianos ante San Antonio Spurs. El motivo, la Policía pensaba que el coche en el que viajaba era robado.

Así lo ha hecho público el propio jugador en su canal de Youtube, en un vídeo en el que cuenta cómo fue su experiencia con las fuerzas del orden.

"Vimos luces azules. Pensábamos que querían pararnos... pero luego una voz nos dijo que parásemos en la próxima salida y que nos detuviéramos", cuenta.

Iba con un amigo, que fue quien le confirmó que les estaban deteniendo: "Le dije que había que hacer lo que nos dijesen. Que no habría problemas. Caminé lentamente hacia ellos. Me pidieron que me pusiera las manos en la cabeza. Les hice caso. Seguí sus instrucciones".

"Me dijeron que el coche no era mío. Que era robado. Les dije que debía haber un error. Esa matrícula era de mi Cadillac. Tengo dos, y uno lo vendí pero sigo siendo propietario", prosigue.

El alemán de los Lakers relata cómo fue la situación: "Vinieron 30 coches de Policía. Armados con escopetas, pistolas... Parecía un criminal que hizo algo. Fue una locura".

"Le dije a un amigo que grabase, por si pasaba algo. Que la gente lo pudiera ver. Luego se dieron cuenta de que era un error y pudimos volver a casa", sentencia.