Thomas Heurtel, exjugador de Barça y Real Madrid, y actualmente en las filas del Zenit ruso, ha hablado con 'L'Equipe' sobre lo que supuso su polémico fichaje por el equipo en el que milita en estos momentos, lo que le conllevó a quedarse sin jugar con su selección, Francia, con los JJOO de París a la vuelta de la esquina.

Ahora, ha explicado el motivo que le hizo elegir el Zenit: "Era la mejor situación para mí y para mi familia, tanto a nivel económico como en cuanto a proyecto".

Pero se queda sin poder ir con Francia, y es que firmó una carta en la que expresaba que no firmaría con club ruso alguno: "Ahí no había elegido el Zenit, pero era de las posibilidades más importantes. Fueron ellos los que decidieron eso, no yo".

"Aquí los salarios son diferentes, y yo estoy más al final que al comienzo de mi carrera. Me pueden quedar cuatro o cinco años...", insiste.

Heurtel, después de que el entrevistador le recuerde que el equipo, propiedad de Gazprom, quien según indica dedica sus ingresos "a financiar la guerra", se justifica: "Yo no acepto dinero de gente que mata".

"Yo solo hago mi trabajo, eso es todo. No tengo un arma para pelear...", sentencia.