La derrota de Los Angeles Lakers ante Phoenix Suns ha confirmado uno de los mayores fracasos en la historia de la NBA. El conjunto angelino se ha quedado fuera matemáticamente incluso de los puestos que dan acceso directo al 'play in' tras una desastrosa temporada, con un triste balance de 31 victorias y 48 derrotas.

Los peores presagios se han cumplido en torno a uno de los equipos que acumula un mayor número de estrellas en el mundo del baloncesto. Más de 160 milones de dólares invertidos en salarios no han sido suficientes para cumplir sus objetivos. Nombres como LeBron James, Anthony Davis o Russell Westbrook han demostrado ser muy buenos individualmente pero no han formado un verdadero grupo.

La victoria de los San Antonio Spurs ante los Denver Nuggets ponía a los de Frank Vogel entre la espada y la pared. Estaban obligados a llevarse la victoria, sin Lebron James disponible, en su encuentro ante los Suns, líderes de la Conferencia Oeste, pero volvieron a protagonizar otra decepcionante actuación.

Las reacciones no se han hecho esperar, y el propio técnico estaounidense ha sido el primer en pronunciarse acerca del ridículo histórico: "Estamos decepcionados, pero no hubo falta de compromiso. Hemos trabajado mucho, pero estamos eliminados y estamos decepcionados ahora mismo".

No obstante, aprovechó la ocasión para excusarse en las continuas lesiones que han sufrido sus jugadores más importantes a lo largo de toda la temporada: "Si LeBron James y Anthony Davis hubieran jugado quince partidos juntos, habríamos tenido un año parecido a 2020".

Uno de los jugadores más señalados, ya que estaba destinado a ser una pieza clave desde su llegada al equipo, Russell Westbrook, no ha querido señalar directamente a los culpables de esta debacle: "Pasaron muchas cosas este año, pero personalmente no me gusta apuntar con el dedo. Solo puedo controlar mis acciones".

"Debemos reflexionar, debemos pensar en esto. Pero no tengo respuestas ahora, quizás la próxima semana, pero ahora no tengo respuestas. Siempre hubo presión sobre este equipo, pero todo depende de cómo respondes a eso. No conseguimos el objetivo", declaró Carmelo Anthony al final del partido.

Anthony Davis, al igual que su entrenador, dirige su mirada hacia las lesiones como uno de los puntos claves en esta temporada para olvidar en Los Lakers: "Nuestro objetivo era ganar el título, pero luego tuvimos lesiones y la situación cambió. Perdimos partidos, pero somos tres grandes jugadores y encontraríamos una manera de salir adelante".

Por último, no podía faltar la opinión de una de las mayores leyendas del conjunto angelino, Magic Johnson, que criticó las excusas de las lesiones: "Esa no puede ser la excusa, porque Anthony Davis estuvo fuera el año pasado y llegamos a los playoffs... La responsabilidad es grande aquí, y los Lakers no la han asumido en toda la temporada".

"Ya sea por las individualidades, ya sea por la defensa, ya sea jugando juntos, el problema es que ellos inventan todas esas excusas, inventan excusas nuevamente. ¡Dejad de poner excusas! Esto no funcionó, las piezas no encajaron", sentenció el exjugador de baloncesto.

Sin embargo, exculpa a Frank Vogel de la catástrofe: "Si los jugadores no dicen que tengo que mejorar la próxima temporada, porque todo apunta a que volverán con el mismo equipo... El 'Big Three' tendrá que volver y son ellos los que van a tener que decir: 'Tenemos que resolver esto'".

"Me encantan los Lakers. Quiero estar por aquí ayudando. Envié ese tweet por una razón. Cuando te pones la equipación púrpura y dorada tienes que estar en otro nivel diferente, y esos muchachos tienen que entender eso, ya sabes. Pueden no meten un tiro ante nadie, pero no dar el máximo esfuerzo es inaceptable como laker", concluyó.