El enigmático mensaje de Ricky Rubio: "Me di cuenta de que si he llegado a..."

El jugador baloncesto Ricky Rubio ha publicado en sus redes sociales una publicación donde se recogen todos los equipos donde ha jugado con una frase que titula "gracias por la asistencia". El base español publicó en un comunicado en enero de 2024 que se retiraba de las canchas para cuidar su salud mental.

El exjugador del Barça y el Joventut de Badalona a nivel nacional ha publicado un mensaje donde realiza una declaración de absoluta gratitud a los profesionales que le ayudan a combatir sus problemas de salud mental: "Me tomé este año para reflexionar sobre mi carrera y mi vida.

"Y me di cuenta de que si he llegado a donde estoy hoy no es por las asistencias que he dado, sino por las que he recibido", ha explicado en el comunicado subido tanto a su cuenta oficial de Instagram como a X.

El ex jugador de la NBA no declara explícitamente que se despide. Así como los puntos suspensivos de la imagen donde aparecen todos los equipos y franquicias de la liga estadounidense que ha competido: "Esto no es una despedida, es un agradecimiento a todos los que me han ayudado en el camino".

Asimismo, diversos medios locales han recogido la presencia de carteles en las calles de Bilbao donde el jugador español levantaba el título de Copa con el Barça de baloncesto: "No olvidaré que aquí gané una Copa del Rey en 2010. No olvidaré cómo me tratasteis cuando volví con el Barcelona en 2024".

De confirmarse su marcha, se despide uno de los jugadores franquicia de la mejor generación de baloncestistas españoles. Dos medallas de oro en Eurobasket, y una en un Mundial, así como una plata y un bronce en los JJOO de Pekín y Río deJaneiro, respectivamente.

… I took this year to reflect on my career and my life, and I’ve realized that if I’ve gotten to

where I am today, it’s not because of the assists I’ve given, but because of the assists I’ve received. This isn’t a goodbye, it’s a thank you to all the people who have helped me… pic.twitter.com/nzf8AQIlaa