La invasión de Rusia sobre Ucrania ha provocado infinidad de reacciones en el mundo del deporte. La condena ha sido unánime y los equipos rusos de casi todos los deportes han sido expulsados de la competición. También de la Eurocup, donde Zeljko Obradovic entrena al Partizán de Belgrado.

Este miércoles, preguntado por la invasión al país ucraniano, se ha mostrado en contra de la guerra aunque ha reflexionado que a finales de los 90 "no se habló tanto de la guerra" de Yugoslavia.

"No quiero hacer ninguna declaración, esta no es la primera guerra en nuestra vida. Tengo 62 años, recuerdo muchas cosas de mi vida, pero no recuerdo que la gente hablara tanto cuando mi país fue bombardeado en 1999", dijo en sala de prensa.

"No vi a la gente reaccionar y hablar tanto. También en Irak, en Siria y en Afganistán. Ahora la gente está hablando de lo que está pasando en Ucrania y, por supuesto, tienen derecho a hacerlo. Por supuesto, como persona, estoy en contra de cualquier tipo de guerra, es terrible cuando solo muere un hombre en cualquier guerra", señala el veterano entrenador.