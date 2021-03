Marc Gasol ha vuelto a las canchas. El jugador de Los Angeles Lakers regresó ante los Philadelphia Sixers tras nueve partidos de ausencia por un coronavirus que ha sufrido y mucho, tal y como dijo tras el encuentro de NBA en el que los angelinos, sin LeBron James y sin Anthony Davis, han perdido.

"Me afectó fuerte durante cinco o seis días. No me podía mover mucho, tuve fuertes dolores de cabeza y mucha dificultad para respirar", cuenta Gasol.

Y es que Marc lo pasó realmente mal: "Me di cuenta de lo duro que era y de cómo afectaba a mi cuerpo, de cuánto me impactaba, en cuanto me intentaba mover e ir al piso de arriba".

El de Lakers, además, perdió el gusto y el olfato: "Los perdí, pero poco a poco vuelven. La fiebre, el dolor muscular... eso es manejable, pero los dolores de cabeza y la dificultad par arepsirar fueron lo peor para mí".

"Esto es algo muy serio. Incluso si haces las cosas como debes puedes cogerlo", afirma Marc.

En total, Gasol ha estado casi un mes de baja, desde que el 2 de marzo entrara dentro del protocolo del coronavirus.

Ante los Sixers, tuvo minutos restringidos por el proceso de adaptación que tiene que pasar, y jugó un cuarto de hora, con 5 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias.

"Contento por haber vuelto, pero no por la derrota. Somos afortunados de poder jugar, de estar en pista y de disfrutar de lo que hago", cuenta.

Marc Gasol, eso sí, reconoce que estuvo "mejor de lo esperado" en su regreso tras pasarlo, como cuenta, muy mal por el coronavirus.

Los Lakers, plagados de bajas, perdieron por 101-109 ante los Sixers, líderes de la Conferencia Este de la NBA por delante de los Bucks y de los Nets.