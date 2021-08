Dennis Rodman es uno de los jugadores más carismáticos que ha dejado la NBA. El jugador, ex de los Bulls de Michael Jordan y con cinco anillos de campeón en su poder, ha hablado en WSVN 7News y ha dejado una dura confesión en sus palabras.

"Me sorprende estar todavía vivo. Muchos pensaron que moriría a los 40, y tengo 60 y aún estoy aquí", afirma.

Rodman concluyó su frase a su estilo: "Alguien debe tener una mano en mi hombro y dice que me queda mucho".

Lo cierto es que Rodman siempre ha tenido un estilo de vida... curioso. No era de mucho dormir, habiendo incluso salido en mitad de unas finales de NBA como pasó en 1997.

Hasta Michael Jordan dudó, viendo cómo vivía, que llegase a los 40: "Con ese estilo de vida dudé que llegase a cumplirlos".

Rodman, además, habló de la figura de un Pat Riley que llegó a decir de él que era la cosa más ridícula que había visto en una pista.

"Había gente peor que yo. Pat tiene demasiado orgullo. He sido un ganador durante muchos años y me lo he ganado".