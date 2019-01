DeRozan lleva a los Spurs a su quinta victoria consecutiva con Pau Gasol rompiendo su sequía de puntos

El escolta DeMar DeRozan, con 26 puntos, encabezó el ataque de los Spurs de San Antonio que se impusieron a domicilio por 107-119 a los Pistons de Detroit y lograron el quinto triunfo consecutivo, octavo en los últimos 10 partidos disputados.

DeRozan brilló en todas las facetas del juego y en los 34 minutos que estuvo en la pista anotó 12 de 21 tiros de campo y 2-2 desde la línea de personal. Además capturó siete rebotes -seis defensivos-, repartió nueve asistencias, recuperó dos balones, perdió otros dos y puso dos tapones. Junto a DeRozan, el ala-pívot LaMarcus Aldridge aportó otros 25 puntos y seis rebotes para ser el segundo máximo encestador de los Spurs, que tuvieron a cinco jugadores con números de dos dígitos, incluidos los cuatro titulares.

Quinta victoria seguida, la mejor racha de la temporada! 💪 Y mi primera canasta tras la lesión! 👏👏👏👏 Fifth consecutive W, the longest streak of the season! 💪 And my first points after the injury! 🏀🔝🏀🔝#GoSpursGo pic.twitter.com/TWGpknpZom — Pau Gasol (@paugasol) 8 de enero de 2019

El veterano pívot español Pau Gasol recibió nueve minutos de acción y aportó dos puntos al encestar 1 de 2 tiros de campo, además de capturar dos rebotes, dio una asistencia y puso un tapón. Los Pistons (17-21), que perdieron el segundo partido consecutivo y el séptimo en los últimos nueve disputados, tuvieron al ala-pívot Blake Griffin como su máximo encestador tras anotar 34 puntos, repartió ocho asistencias y capturó dos rebotes.

Otros cuatro jugadores de los Pistons también tuvieron números de dos dígitos, mientras que el veterano base español José Manuel Calderón disputó 23 minutos como reserva y logró tres puntos tras encestar 1 de 2 tiros de campo, que fueron triples. El jugador de Villanueva de la Serena lo hizo mejor dentro de la pintura al conseguir cuatro rebotes -tres defensivos-, dio tres asistencias y cometió dos faltas personales.

La combinación del escolta James Harden y el pívot suizo Clint Capela volvió a ser la clave del ataque de los Rockets de Houston que vencieron a por 125-113 a los Nuggets de Denver en el duelo de líderes de división de la Conferencia Oeste. Harden siguió de líder encestador del equipo al aportar un doble-doble de 32 puntos, incluidos 6 de 15 intentos de triple, 14 asistencias, cinco rebotes, y perdió seis balones, que volvió a ser la única mancha que tuvo en su juego individual.

El actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga amplió a 13 partidos consecutivos su racha de haber anotado al menos 30 puntos. Mientras que Capela alcanzaba su mejor marca como profesional tras anotar 31 puntos, su mejor marca como por y capturar nueve rebotes -ocho defensivos- y dio dos asistencias.

El ala-pívot español Juancho Hernangómez, que salió como reserva, disputó 20 minutos en los que aportó tres puntos tras anotar un triple de cinco intentos.

El exjugador del Estudiantes tuvo como siempre protagonismo dentro de la pintura y capturó cinco rebotes defensivos, además de repartir tres asistencias, puso un tapón y cometió una falta personal. "Los Rockets son un gran equipo, que anotan muy bien desde fuera del perímetro y ahí fue donde perdimos el partido", declaró a EFE el menor de los hermanos Hernangómez. "James Harden es imparable cuando está inspirado y eso fue lo que sucedió esta noche, aunque una vez más luchamos por estar hasta el final en el partido".

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo aportó un doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes que lo dejaron al frente del ataque balanceado de los Bucks de Milwaukee que vencieron de locales por 114-102 a los Jazz de Utah, que también sufrieron la baja por lesión del base titular, el español Ricky Rubio.

El escolta Donovan Mitchell consiguió 26 puntos, incluidos seis triples, y lideró el ataque de los Jazz (20-21), que rompieron racha de dos triunfos consecutivos y siguieron sin tener marca positiva. El pívot francés Rudy Gobert con un doble-doble de 14 puntos 15 rebotes fue el mejor jugador de los Jazz dentro de la pintura, pero su defensa nunca tuvo respuesta a la inspiración encestadora de Antetokounmpo y el ataque balanceado de los Bucks.

Another day in the office for The Greek Freak: 30 PTS | 10 REB | 2 BLK pic.twitter.com/8f4XeA2Nhn — Milwaukee Bucks (@Bucks) 8 de enero de 2019

Además de la derrota, los Jazz también perdieron por lesión a Rubio, quien a los cinco minutos de haber comenzado el partido sufrió un tirón muscular en la pierna derecha que le obligó a irse a los vestuarios de donde ya no regresó al campo. Antes de sufrir la lesión, de la que todavía el equipo de Utah no ha informado de su gravedad, Rubio había surgido como el líder encestador de los Jazz al tener su mejor aportación de en apenas cinco minutos lograr nueve puntos tras anotar 4 de 5 tiros de campo, incluido un triple.

El jugador de El Masnou también había dado una asistencia y recuperó un balón. Los Bucks ampliaron la diferencia a ocho tantos cuando restaban unos tres minutos, mediante un par de tiros libres del pívot cubano estadounidense Brook López, quien anotó un triple un minuto después. De esta manera, el equipo de Milwaukee amplió así su ventaja a 11 tantos que le aseguraron la victoria.