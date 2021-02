Uno de los 'youtubers' más famosos de nuestro país ha sido objeto de duras críticas por su polémica marcha a Andorra. El Rubius, con casi 40 millones de suscriptores en su canal de YouTube, decidió comunicar su traslado de residencia al principado andorrano. Esta decisión provocó un debate que polarizó a la población entre quienes estaban a favor y quienes se oponían a la marcha del 'streamer' por insolidaridad.

El Rubius ha emitido un comunicado en Twitter en las últimas horas para explicar su tan comentada y polémica decisión de trasladarse a Andorra alegando que si fuera por pagar menos impuestos se hubiera marchado de España hace mucho tiempo. "Si fuera solo por ganar más dinero, me hubiera mudado ahí hace muchos años. Es cierto que en Madrid nunca me he sentido cómodo del todo", comentó el 'youtuber' en su comunicado.

Una de las reacciones a su profundo mensaje en el mundo del deporte fue la de Darío Brizuela, jugador de la ACB en el Unicaja Málaga. El escolta retuiteaba el comunicado de El Rubius con emoticonos de aplausos y con un "bravo" que generó un aluvión de críticas e insultos desmedidos hacia su persona. Ante las numerosas faltas de respeto, el jugador baloncestista tuvo que salir al paso publicando un tuit aclarando su opinión al respecto.

"Me he visto en la obligación de aclarar lo siguiente: no defiendo que alguien vaya a Andorra para pagar menos impuestos (aunque sea legal), apoyo a una persona que se defiende así tras el linchamiento público recibido. No creo que se merezca pagar los platos rotos de la frustración social en la que vivimos a día de hoy. Si eso es motivo para llamarme lo que se me ha llamado, y tacharme de lo que se me ha tachado, bien. Lo acepto. Yo seguiré creyendo que somos una sociedad basada en valores más trascendentales", respondió en su Twitter.