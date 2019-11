Una petición de Change.org, 'You Are My Hope!', insta a los voluntarios a firmar una solicitud para detener las violaciones de derechos humanos, arrestos ilegales y encarcelamientos en Turquía. Y el jugador de la NBA, Enes Kanter, que tiene prohibido el acceso a su país por su oposición al presidente Erdogán, ha compartido en redes sociales la firma de esta propuesta.

El pívot de los Boston Celtics aprovecha la reunión Trump-Erdogán para enviar una llamada de atención a las organizaciones internacionales relevantes, grupos de

derechos y gobiernos, incluida la Casa Blanca y el Congreso de EEUU.

Un azote contra las injusticias y contra Erdogán que desmuestra que el deporte puede ir más allá y luchar por conseguir una sociedad un poquito mejor.