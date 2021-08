Michael Jordan se convirtió en el rey de la NBA con seis títulos y varios MVPs en las filas de los Chicago Bulls. Sus actuaciones son historia del baloncesto. Las especulaciones sobre cómo sería su influencia en el juego actual son constantes.

El exjugador Allen Iverson lo tiene claro. Sería el más dominante con 40 puntos en cada partido: "¿Qué es lo máximo que llegó a promediar una temporada, 37?, De acuerdo, 40 fácilmente. Sí, llegaría a 40 fácilmente, 40 sería fácil para el 'Jesús negro'".

En el programa 'Club Shay Shay', Iverson ha vuelto a elogiar al que muchos consideran el mejor de la historia: "Cuando hablo de él, es diferente. Eso a veces no es bueno porque le amo demasiado. Nunca hubiera sido el Allen Iverson jugador de baloncesto si no hubiera sido por él".

Por otro lado, el exjugador se ha referido a la eterna comparación con LeBron James: "Poner a LeBron en la ecuación también me es complicado porque tengo una extraordinaria relación con él. No tenía la misma relación con Mike. Pero nunca he visto ningún jugador mejor que ellos tres, nunca he visto nada igual que LeBron, Mike y Kobe (Bryant)".