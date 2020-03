Estados Unidos es ya el país del mundo con más casos positivos de coronavirus. Donald Trump, presidente norteamericano, ha recibido por su acción, o por todo lo contrario según dice este excampeón NBA, una dura crítica de J.R. Smith, que ganó con los Cleveland Cavaliers el anillo en 2016.

"¡Cállate y haz algo, jod*** payaso!", le recriminó el escolta de 34 años en redes sociales.

Man shut up! An do something! Fucking clown https://t.co/qZN3Lmmx8s