La NBA está suspendida por el coronavirus, pero los Phoenix Suns han tenido una idea para que la gente siga disfrutando de baloncesto esta temporada. Si no se pueden jugar partidos de verdad... qué mejor forma de que la gente se quite el gusanillo del basket con encuentros virtuales.

Sí, el equipo de Arizona tiene la intención de terminar su temporada, o al menos de jugar lo que tengan que jugar hasta que se reanude la competición, usando el NBA 2K20, el popular videojuego de baloncesto de 2K Games.

The season isn’t over yet...

We will continue to play the Suns season games on @NBA2K!

Saturday’s game will be moved to tomorrow. Join us live on @Twitch as we take on the @dallasmavs! pic.twitter.com/745QIuvCMc