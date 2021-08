Anna Cruz es la siguiente en la lista que se ha querido posicionar en contra de su exentrenador y seleccionador Lucas Mondelo por los "daños psicológicos" que éste le causó y que provocaron su retirada del baloncesto profesional.

A principios del pasado mes de enero, Anna confirmaba en una carta que colgaba las botas insinuando la mala praxis de Mondelo sin mencionar su nombre. Sin embargo, con las declaraciones de Marta Xargay en las que le acusa de "maltrato psicológico", la escolta ha salido a la luz añadiendo más leña al fuego.

"Cuesta mucho llegar a la élite y es muy duro tenerlo que dejar porque una persona te hace la vida imposible. Lo haces para salvar tu salud. Su maltrato psicológico continuado me generó estrés, ansiedad, depresión... me llevó a abandonar la selección y a vivir un proceso muy difícil", cuenta en declaraciones a 'El País'.

Unas palabras que coinciden con las de Xargay, quien mencionaba un episodio en el que Mondelo no la dejaba tomar postre porque consideraba que estaba "pasada de peso". Anna también comparte esa experiencia: "Utilizaba lo del peso como estrategia de presión y acoso, no de control médico. Sus aspavientos detrás de la báscula eran de escarnio público. Ha hundido a muchas jugadoras".

La escolta catalana, no obstante, sostiene que a ella no le afectaron personalmente esas situaciones. Fueron otras las que la llevaron a decir basta. "Las faltas de respeto, personales y profesionales, que sufrí en aquella concentración fueron durísimas. Pasaba de hacerme el vacío a la descalificación delante de todos. El abuso de poder se convirtió en humillación. Tuve que defenderme hasta de cuestiones de mi vida privada", confiesa.

"Necesité ayuda psicológica para superar el pánico a ir a entrenar esos días. Los ataques de ansiedad que sufrí aquellos días me llevaron a decir basta. No podía aguantar más toda esa mierda", dice Anna, quien no acepta los medios de Mondelo para llegar al éxito deportivo.

"La exigencia del deporte de élite no se puede llevar por delante el resto de valores. Ojalá ninguna compañera tenga que volver a vivir nunca este trato. Nos encanta competir y pasamos por alto cosas intolerables. Las medallas y los títulos no tienen que salir tan caros", asegura tras 158 internacionalidades y ocho metales a sus espaldas.

Cuando finalmente ha sido preguntada por la actuación de sus excompañeras aún dirigidas por Mondelo en el Eurobasket y los Juegos Olímpicos, Anna Cruz dice que no fue "capaz de poner la tele para verlas", dejando claro que el dolor sigue presente, en una confesión dura que sigue acrecentando la polémica entorno a Mondelo.