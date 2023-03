La Fiscalía Anticorrupción va a informar a favor de la petición de La Liga para que se investiguen los pagos que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo a Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira, por labores de 'coaching' a los árbitros. Así lo han informado fuentes fiscales a laSexta.

El órgano que preside Javier Tebas ha denunciado que Javier Enríquez Romero obtuvo más de 4.000 euros de la Federación por servicios de asesoramiento de arbitraje.

Considera que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) debe analizarlos para determinar si pueden ser constitutivos de delito.

Estas pesquisas se van a realizar en el marco de la 'Operación Soule' en el que se investiga la gestión de la cúpula de la RFEF cuando estaba presidida por Ángel María Villar.

En todo caso, la Audiencia Nacional no asumirá las diligencias que instruye la Fiscalía de Barcelona porque los hechos no son conexos. De esta forma, los pagos por el 'coaching', según Anticorrupción, no tienen que ver con los pagos del Barça a Negreira.