Wikipedia cumple 15 años entre luces y sombras

Creada por el exoperador bursátil original de Alabama Jimmy Wales y el desarrollador estadounidense Larry Sanger, la enciclopedia echó andar con solo 100.000 dólares, cerró las puertas a la publicidad y se ha mantenido a flote gracias a las donaciones de los usuarios y la pasión de alrededor de 80.000 voluntarios que crean unos 7.000 artículos nuevos cada día.

El proyecto sin ánimo de lucro superó en sus cuatro primeros años la información de la Enciclopedia Británica y es ahora un sitio tan amplio que un lector normal necesitaría más de 21 años para leer el contenido de las páginas en inglés.

Wales, de 49 años, un millonario con una visión humanitaria casado en terceras nupcias con Kate Garvey, exasistente personal del primer ministro británico Tony Blair, dice querer crear un mundo en el que cada persona tenga acceso gratuito a todo el conocimiento.

"Jimbo", como lo conocen los amigos, explicó esta semana en una entrevista con el rotativo británico "The Telegraph" que no lamenta el no haber monetizado Wikipedia y asegura que si de él dependiese las personas en los rincones más olvidados del planeta tendrían un móvil gratis con la Wikipedia preinstalada.

"El crecimiento de Wikipedia en el mundo en desarrollo sigue siendo una prioridad personal mía (...) así que nos queda mucho por hacer", explicó al Telegraph Wales, amante de las enciclopedias desde niño. Coincidiendo con el 15 aniversario de Wikipedia, el sitio web Fivethirtyeight hizo un análisis de las páginas más editadas de la enciclopedia virtual.

Fivethirtyeight, que utilizó datos facilitados por la Fundación Wikimedia, que supervisa Wikipedia, descubrió que la página del expresidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) es la que tiene más ediciones, 20.894 en total.

La página de la exaspirante a la Casa Blanca Sarah Palin, la entrada de la guerra del Líbano en el 2006, el siniestro del avión de Malaysia Airlines en el 2014 cuando sobrevolaba Ucrania y la entrada del actual presidente estadounidense Barack Obama figuran también entre las más editadas.

En cuanto a categorías temáticas, Fivethirtyeight concluyó que los "wikipedians" están obsesionados con seguir las muertes alrededor del mundo, así como los eventos políticos, la cultura pop, el tiempo y asuntos esotéricos y arcanos. Wikipedia no es, por lo demás, ajena a la polémica.

En su propia entrada, la enciclopedia da cuenta de las visiones críticas, como la del columnista y periodista Edwin Black que critica a Wikipedia por ser una mezcla de "verdad, media verdad y algunas falsedades".

En el 2006, el sitio Wikipedia Watch enumeró docenas de ejemplos de plagiarismo en la versión en inglés de la enciclopedia. Algunos de los errores publicados en Wikipedia han sido sonados.

Uno de los más conocidos tuvo lugar en diciembre del 2005, cuando el periodista John Seigenthaler, exeditor del periódico Nashville Tennesssean, se quejó de que su entrada en la enciclopedia lo implicaba en el asesinato del presidente John F. Kennedy. El gazapo pasó inadvertido durante meses.

Wikipedia recibió también cobertura en grandes rotativos estadounidenses en el 2006 después de que saliese a la luz que funcionarios del Congreso habían distorsionado la información sobre algunos legisladores que aparecía en la enciclopedia.

En el año 2012, el Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres, reveló que uno de cada seis miembros del Parlamento británico habían hecho que se editasen sus páginas desde dentro del parlamento, una práctica que Wales considera "antiética", según explicó al Telegraph.

Pese a esos incidentes, un análisis realizado en el año 2005 de 42 entradas científicas por la revista Nature concluyó que Wikipedia es casi tan fiable en temas científicos como la Enciclopedia Británica. Nature descubrió que, en términos medios, Wikipedia tiene cuatro datos imprecisos por entrada, frente a los tres de su rival convencional, y sólo encontró "ocho errores graves".