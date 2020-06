Vuelve 'Veneno'. Después del éxito del primer episodio, este domingo se estrena en todo el mundo el segundo capítulo de la serie de ATRESplayer PREMIUM, en una fecha especial: el Día del Orgullo. "Es un día fundamental en la historia del colectivo LGTB y aunque mucha gente lo podamos ver desde un lugar privilegiado, es todavía algo fundamental por lo que tenemos que luchar todos y todas", afirma Javier Ambrossi.

El episodio habla de las dificultades que pasó en su infancia Cristina Ortiz y que todavía a día de hoy se sufren: "No hemos tenido acceso a toda la información que hemos necesitado cuando éramos pequeños y pequeñas, la necesidad de las historias de los demás para poder encontrarnos", dice Javier Calvo.

Desde pequeña, 'La Veneno' tuvo que enfrentarse al rechazo de otros niños e incluso de su propia madre. En este sentido, Isabel Torres, una de las actrices que interpreta a 'La Veneno' expresa que "si los padres no están al lado de una persona que está pasando una transición como esta, el camino es muy difícil". "Este capítulo va a dejar muy patente qué es ser una niña dentro del cuerpo de un niño", asegura.

A pesar de esos años tan duros que marcaron para siempre su vida, 'La Veneno' salió adelante con fuerza. "No se lo pueden perder porque es estremecedor, arrollador e impactante", manifiesta Daniela Santiago, otra de las actrices que interpreta a Cristina Ortiz en la serie 'Veneno'.

No es solo un homenaje a la que ya es un referente, es también un grito a la libertad: "Me ha ayudado mucho esa fuerza innata que tiene a decir que tengo que ser yo ante todo y aunque sea difícil en algunos momentos, me vale más la pena ser feliz", afirma Jedet, actriz de 'Veneno'.

El segundo capítulo de 'Veneno' llega cargado de emociones, que nos hará pasar de la risa al llanto en un segundo. No esperes más y disfruta del capítulo en ATRESplayer PREMIUM.