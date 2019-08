22 años no son nada si eres Nacho Cano. El artista lo volvía a hacer: se subía a un escenario. Máxima expectación para escuchar lo que todavía suena en la memoria de muchos.

Porque con un aforo entregado, queda demostrado lo que no hacía falta demostrar. Mecano fue algo más que un simple grupo y en el Sonorama más de uno en el público estaba ansioso, después de dos décadas de espera, por ver a Nacho con su guitarra, con sus teclados y con su energía. Pero no es lo único que se trajo al escenario, porque si el ex de Mecano monta un show, le crecen... las estrellas.

Alberto Giménez de Miss Cafeina, Zahara o Izal completaron este show en el que, a sus 58 años, el rey del electropop se quitó 30 años de encima. Y también la ropa: chaqueta de cuero, camiseta sin mangas y por último, a pecho descubierto.

Todo sobraba salvo su voz. Todo, para estar a la altura de los recuerdos de toda una generación 30 años después.