Victor Manuel: "Tratar de convencer a la mujer que el aborto hay que 'retrotraerlo' o que los gays se descasen me parece marciano"

Dice Víctor Manuel que "casi nada está en su sitio", así se titula su último disco y así recupera la 'canción protesta' con un álbum con mensaje también para los políticos.

"Yo cuando les oigo hablar no sé de qué España hablan, me resulta muy extraño. El tratar de convencer a la mujer que el aborto hay que retrotraerlo o que los gays se descasen... me parece marciano. Es que no sé de qué España hablan", declara el artista.

España ahora, dice, ya no es en blanco y negro, como cuando escribió 'España camisa blanca de mi esperanza', pero sigue cantando a una España de izquierdas.

"Yo estoy contento, pero esa ultraderecha está ahí y yo creo que ha estado siempre, lo que pasa que ha estado siempre camuflada, con otro aspecto y otros partidos", continuaba explicando el artista.

Victor Manuel llevaba diez años sin sacar un disco con canciones originales, y tenía tantas ganas que su teléfono estaba lleno de notas de voz: "Eso me sirve siempre para arrancar una canción, porque lo que hace espontáneamente cuando caminas por la calle es como un golpe de pequeña inspiración que después te sirve para trabajar". Para eso y para demostrar que Víctor Manuel sigue estando en su sitio.