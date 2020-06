"Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía". Así arranca 'Eso que tú me das', la última canción que Pau Donés publicó con su banda. El cantante de Jarabe de Palo ha fallecido a los 53 años a causa de un cáncer de colon que le fue detectado en 2015.

Hace tan solo unos días, el pasado 23 de mayo, Pau Donés publicaba una nueva canción: 'Eso que tú me das', un mensaje de cariño y agradecimiento a todo el amor recibido. En el videoclip, el artista se mostraba visiblemente más delgado y muy bien acompañado. Su hija Sara también aparece bailando al son de la música de su padre y la banda.

"Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no", afirmaba el artista en YouTube, en un emotivo texto que acompañaba al videoclip.

Durante la cuarentena por la crisis del COVID-19, Donés anunció desde su balcón el regreso a la música y dedicó el tema 'Los ángeles visten de blanco' a los sanitarios.

La familia ha comunicado el fallecimiento a través de un texto en la cuenta de Instagram, al tiempo que piden "el máximo respeto" para estos momentos tan difíciles.

"La familia Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de Junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015. Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d'Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo", han señalado.