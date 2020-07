El actor Tom Hanks ha arremetido contra las personas que no toman las precauciones básicas durante la crisis sanitaria por coronavirus como es el uso de la mascarilla.

Hanks y su esposa Rita Wilson dieron positivo el pasado marzo cuando viajaban a Australia para iniciar la grabación de su nueva película sobre Elvis Presley. Un contagio que hacía público el actor a través de su cuenta de Twitter junto a una fotografía en la que se veía una papelera junto a unos guantes de látex arrojados en su interior.

Ahora, en una entrevista a Reuters, el dos veces ganador del Oscar por 'Filadelfia' y 'Forrest Gump' ha cargado contra las personas que no siguen las normas de prevención para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Según Hanks, hay que hacer tres cosas mientras sure la pandemia: "usar una mascarilla, lavarse las manos y la distancia social. Si no puedes hacer eso, no te tengo mucho respeto", señala.

Unas medidas que compara con las precauciones que se toman a la hora de conducir un automóvil. Si conduces un coche, debes usar tu intermitente, no conducir demasiado rápido y evitar los peatones", destaca. "Nos guste o no, estamos todos juntos en esto", afirma.

La nueva película de Tom Hanks 'Greyhound' se emite en AppleTV+ este viernes tras no poder hacerlo en cines por la pandemia. Un film en el que interpreta al comandante Ernest Krause, un oficial de la Marina que se embarca en su primera misión en la Segunda Guerra Mundial. El actor también escribió el guión, adaptándolo de la novela 'The Good Shepherd' de C.S. Forester.