"Todavía no entienden mi manera de sentir" o cómo Camarón se convirtió en el primer ídolo calé para los payos

"Veo que la gente no comprende como yo canto, mi manera de sentir todavía la gente no la entiende". Es sólo una de las confesiones de Camarón en el documental de Alexis Morante sobre la figura más importante de la historia del flamenco. Imágenes y testimonios inéditos, de él mismo y de su círculo más cercano, nos acercan como nunca a la vida del genio de San Fernando, Cádiz.

No se equivocaba Camarón cuando se definía como un incomprendido por su arte. En 1979, cuando salió a la calle con 'La leyenda del tiempo', el flamenco se le echó encima: era el primero que se atrevía a introducir elementos del rock and roll e intrumentos eléctricos en sus composiciones flamencas. Aquel disco, elevado a los altares con el paso del tiempo, fue todo un fracaso para la época.

'Está a la altura de Elvis Presley o Michael Jackson y en España no se le ha tratado con esa categoría, al menos en el cine'

'Camarón: flamenco y revolución' aporta una versión nunca vista hasta la fecha del cantaor gitano; la versión que facilitan los testimonios e imágenes del archivo casero que guardaba su círculo más cercano. Su director, Alexis Morante, ha reunido todo ese material en un documental que aterrizará en las salas de cine tras su paso por el Festival de Málaga. "Hemos tenido acceso al archivo de la familia, que estaba enterrado en habitaciones, archivos de televisiones, todo lo que había de Camarón", apunta el propio Morante.

El documental encarrila la grandeza de un hombre capaz de inventar un nuevo palo -así se llama cada uno de los estilos del cante jondo-. Lo hizo junto a Paco de Lucía. No hace falta saber de flamenco para darse cuenta de que Camarón de la Isla fue el primero que se tomó realmente en serio las grabaciones de estudio. Sin él, hoy no podríamos escucharlo en casa. "Está a la altura de Elvis Presley o Michael Jackson y en España no se le ha tratado con esa categoría, al menos en el cine", asegura Alexis Morante.

Con Camarón cambia la percepción de su raza: aparece un gitano con talento y trabajador. Tanto es así que se convierte en el primer ídolo calé para los payos. Morante lo tiene claro: "Con Camarón vemos como la sociedad va aceptando a los gitanos y Camarón se va erigiendo en el represntante del pueblo gitano". El genio de San Fernando fue un mesías involuntario tan humano como "el Cola Cao con magdalenas que desayunaba" cada mañana.

'Camarón: flamenco y revolución' no viene más que a mostrar a José Monje Cruz como un enamorado de la música muy tímido. Por algo el artista cañaílla siempre prefería cantar antes que hablar.