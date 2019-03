Tarde histórica en Las Ventas: los tres toreros acabaron en enfermería

ES LA TERCERA VEZ EN LA HISTORIA QUE OCURRE

Fue una tarde dramática en Las Ventas. El toro cogió a David Mora nada más empezar y acabó en el quirófano. No fue el único, sus otros dos compañeros, Jiménez Fortes y Antonio Nazaré corrieron la misma suerte. Con los tres matadores en la enfermería no quedó más remedio que suspender la corrida. No ocurría desde 1975.