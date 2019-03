Stephen King responde a los ataques de los payasos por 'It': "No mates a los mensajeros por el mensaje"

Muchos se quedan sin palabras ante una de las figuras que más nos ha aterrorizado en las últimas décadas. Regresa 'It', el payaso asesino y con él, vuelve el miedo a una figura que nos tendría que hacer reír.

"El payaso es una especie de híbrido, entre lo humano y el juguete, convoca a lo muerto porque al final se pierde la persona y se queda el objeto. Entonces lo muerto al final queda en el lado de lo siniestro", explica Ana García, psicóloga de 'PSYQUIA'.

Los payasos no solo asustan a pequeños, también forma parte de las pesadillas de muchos adultos. "En general me da mal rollo", dice una mujer. "Cierta inquietud hacía lo diferente", añade otro hombre. Su figura con su sonrisa exagerada y sus colores estridentes, puede despistarnos. "Frente a lo que espero que me cuide, a lo que espero que me alegre, viene y me mata, me siento totalmente indefenso, desprotegido, asustado...", señala la psicóloga

El 'clown' es diferente en cada país. En España, suelen ser menos exagerados. "En Ámerica llevan la cara toda blanca y los rasgos muy marcados, más exagerados digamos", indica Laura Ramis, una animadora de 'AEIOU'.

La nueva película no le ha hecho nada de gracia a la Asociación Mundial de Payasos. Aseguran que en Estados Unidos, se están cancelando espectáculos en algunos colegios. El escritor Stephen King de cuya mente nació 'It', se defendía así ante los ataques a su personaje: "Los payasos están enfadados conmigo. Lo siento, la mayoría son geniales. Pero, los niños siempre han tenido miedo a los payasos. No mates a los mensajeros por el mensaje"

Esta película de terror también le ha puesto los pelos de punta a la Policía de Pensilvania. Están advirtiendo a la población de que podría resurgir la moda de los payasos asesinos. Parece que este payaso regresa con muchas ganas de matarnos de risa.