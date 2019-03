Señor Gehry, ¿qué opina de quienes dicen que hace arquitectura espectáculo?

Gehry había llegado minutos antes a Oviedo, donde recogerá de manos del Rey Felipe VI el Premio Príncipe de las Artes 2014, galardón que le fue concedido como autor de una obra "virtuosa e innovadora" que, al margen de su excelencia estética, incluye edificios como el Museo Guggenheim de Bilbao.

Tras marcarse unos pases de baile al ritmo de las gaitas con las que fue recibido en el Hotel de la Reconquista, el arquitecto ofreció una rueda de prensa en la que reaccionó con enfado a las primeras preguntas que se le hicieron, actitud por la que se disculpó después y que achacó al aturdimiento provocado por el viaje. "Me ha pillado descolocado y tuve esa reacción", dijo señalando al periodista que le había preguntado sobre la arquitectura espectáculo, no sin antes pedir que les dejasen hacer su trabajo en paz, que él no pide a nadie que le contrate, que no tiene publicistas ni agentes y que sólo hace lo que le piden clientes que sienten respeto por el arte al que se dedica.

"En el mundo en que vivimos, el 98% de los edificios que hacen son pura mierda"

Previamente, había asegurado que "en el mundo en que vivimos, el 98% de los edificios que hacen son pura mierda, son malditos edificios sin sensación, ni sentido del diseño, ni respeto por la Humanidad". En su opinión, hay muy poca gente capaz de hacer algo relevante en este campo y solo, de vez en cuando, "algunas personas hacen algo especial".

Nacido en Toronto en 1929, pero con nacionalidad estadounidense, donde reside desde los 15 años, Gehry ha afirmado que a sus 85 años sigue adorando su trabajo como arquitecto, pero que no puede decir cuál de todas sus obras es su preferida.

Al igual que un padre no puede decir cuál de sus hijos es al que más quiere, este vanguardista ha asegurado que nunca ha sabido ni sabe cuál es su edificio preferido. "En Bilbao experimenté una sensación fantástica con la ciudad", ha precisado al referirse a la construcción del Guggenheim, con un presupuesto muy modesto, pero que ha originado unos beneficios tremendos.

En su opinión, hay edificios que por sí solos son capaces de marcar diferencias en una ciudad, como pasó con su obra de Bilbao, una de las primeras que hizo en Europa, con el Ópera de Sidney, o en su día, con el Partenón de Atenas. El Guggenheim cambió una "ciudad triste" con una industria del acero y un puerto en declive por otra en la que los vecinos se sienten orgullosos y se consiguió, según Gehry, "con un precio muy modesto y nada pomposo".

Gehry ha abogado por "cierto nivel de caos y desorganización visual"

Aunque ha dicho ser consciente que lo que se consiguió en Bilbao no se puede dar en todas partes, sí que ha defendido la necesidad de que los edificios públicos, como las bibliotecas, los museos o los teatros, sean en cierta medida, iconos de las ciudades. Considerado uno de los más destacados representantes de la corriente deconstructivista de Estados Unidos, Gehry ha abogado por "cierto nivel de caos y desorganización visual" en una época en la que se valora la democracia y la libertad de expresión, que conlleva que no todo el mundo esté de acuerdo con los demás.

El creador del Museo Aeroespacial de California (1982-1984), que le valió ya en 1989 el Premio Pritzker, es el sexto arquitecto que recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Gehry inaugurará la exposición "Sobre el terreno" que la Fundación Príncipe ha organizado en homenaje a su obra en la LABoral Centro de Arte de Gijón, donde también participará en un debate con su colega Rafael Moneo, Príncipe de las Artes 2012, sobre el futuro de la arquitectura.