Este jueves se libra la semifinal más dura de Eurovisión 2022. El sorteo ha querido que algunos de los grandes favoritos tengan que competir entre ellos por las 10 plazas que dan acceso a la gran final del próximo sábado 14 de mayo donde ya esperan los 10 clasificados de la primera semifinal y el 'big five' que forman España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido.

Esta noche a partir de las 21:00 horas, 18 países (Finlandia, Israel, Serbia, Azerbaiyán, Georgia, Malta, San Marino, Australia, Chipre, Irlanda, Macedonia del Norte, Estonia, Rumanía, Polonia, Montenegro, Bélgica, Suecia y República Checa, en este mismo orden) presentarán sus propuestas musicales ante el público del Pala Alpitour de Turín y los eurofans del mundo a través de las distintas televisiones en una competición que promete emociones fuertes y también mucha música.

Los 18 artistas de la segunda semifinal de Eurovisión 2022

1. The Rasmus - Jezebel (Finlandia)

Quizá muchos recuerden el nombre de esta banda finlandesa con más de 30 años de carrera a sus espaldas por 'In the Shadows', un hit que arrasó en las listas de medio mundo y que les hizo llenar estadios. La canción que presentan en esta ocasión es Jezabel, un tema que, fiel al país de los Lordi, llenará el Palasport Olímpico de Turín de ritmos rockeros.

2. Michael Ben David - I.M. (Israel)

Este cantante nacido cerca de Tel Aviv, que se ha convertido en uno de los grandes iconos LGTBI de su país, propone un tema, I.M. de lo más eurovisivo. Ritmo bailable, toques étnicos y coreografía a juego.

3. Konstrakta - In Corpore Sano (Serbia)

In Corpore Sano, de Konstracta (cantante de noche, Ara Duric, arquitecta, de día), es una de las propuestas más originales de esta edición de Eurovisión, empezando por el tema que aborda: los hábitos de vida saludables y terminando por su fascinante letra. Como muestra, una de sus primeras estrofas: "¿Cuál es el secreto del cabello saludable de Meghan Markle?" Ojalá viniera subtitulada.

4. Nadir Rustamli - Fade To Black (Azerbaiyán)

El candidato de Azerbaiyán ya tiene experiencia en concursos musicales, no en vano compitió en La Voz de su país y en Youthvision, una especie de Eurovisión para jóvenes talentos donde quedó segundo. Compite con Fade To Black una balada.

5. Circus Mircus - Lock Me In (Georgia)

Otra propuesta rockera desde Georgia a cargo de Circus Mircus, una carismática banda cuyos componentes se conocieron en la escuela circense de Tiblisi y que ahora prueban suerte en otra clase de 'circo'. La puesta en escena es el punto fuerte de Lock Me In.

6. Emma Muscat - I Am What I Am (Malta)

21 años tiene esta maltesa cuya canción, I Am What I Am, no es la que en un momento estaba previsto que se presentara. Voz, piano, y un mensaje que invita a ser uno mismo.

7. Achille Lauro - Stripper (San Marino)

El rockero veronés se 'inspira' en el éxito de sus vecinos italianos de Måneskin con otra propuesta rockera, Stripper, llena de ojeras, tatuajes y referencias pop.

8. Sheldon Riley - Not the Same (Australia)

Como siempre, Australia se toma su participación en Eurovisión más en serio que muchos de los países europeos. En esta ocasión, su representante es Sheldon Riley, un cantante con síndrome de Asperger, segundo en La Voz Australia, que en esta balada, Not the Same, cuenta la dura infancia que tuvo que pasar.

9. Andromache - Ela (Chipre)

Chipre concursa con Ela, una canción en la que participa el compositor de Fuego, de Eleni Foureira (que estuvo a punto de ganar en 2018) y cuya letra combina el inglés y el griego en una propuesta entre lo tradicional y lo moderno.

10. Brooke - Thats Rich (Irlanda)

Tercera clasificada en La Voz de Reino Unido en 2020, Brooke presenta That´s Rich, un tema de lo más bailable que a buen seguro hará que el público ponga a prueba el pavimento del Palasport Olímpico de Turin.

11. Andrea - Circles (Macedonia del Norte)

No ha pasado unos días tranquilos la cantante de Macedonia del Norte, que tras lanzar una bandera nacional durante una de las alfombras rojas (en este caso turquesa) previas al certámen, veía cómo este gesto llevaba a la cadena pública macedonia a considerar la retirada y en su país hasta se hablaba de 'delito penal'. Por suerte, la sangre no ha llegado al río y Andrea podrá defender su balada Circles en el escenario turinés.

12. Stefan - Hope (Estonia)

El candidato estonio, todo un ídolo en su país (su canción Doomino fue la más escuchada del año), se contagia del espíritu de Ennio Morricone en Hope, un tema que bien podría salir en los créditos de algún 'spaguetti western' moderno.

13. WRS - Llámame (Rumanía)

Ritmos y bailes que podríamos llamar flamencos, título en español (Llámame) y hasta parte de la letra, en la que dice "Hola mi bebebé, llámame, llámame", como homenaje a nuestro país del candidato de Rumanía en una canción 100% eurovisiva.

14. Ochman - River (Polonia)

Ganador de La Voz en Polonia y nieto del tenor Wieslaw Ochman, este joven de 22 años tira de instrumento vocal, piano y coros en River.

15. Vladana - Breathe (Montenegro)

Tras tres intentos, Vladana consigue representar a su país en Eurovisión. Lo hace con Breathe, una canción "muy especial", pues está dedicada a su madre, fallecida por COVID.

16. Jérémie Makiese - Miss You (Bélgica)

Otro ganador de La Voz, en este caso en Bélgica, Jérémie Makiese, también portero en la segunda división belga, derrocha registros vocales con Miss You, una canción entre la balada y el pop más comercial.

17. Cornelia Jakobs - Hold Me Closer (Suecia)

Otra de las grandes favoritas, Cornelia Jakobs apuesta en Hold Me Closer por un tema que va in crecendo desde la balada hasta ritmos de lo más bailable. Ojo a ella, porque es la que está justo por encima de Chanel en las casas de apuestas.

18. We Are Domi - Lights Off (República Checa)

Tres jóvenes componen la propuesta checa que, en inglés, propone un electro pop de lo más contemporáneo. Raro sería que el público del Palasport Olímpico no se lo pase en grande con Lights Off.