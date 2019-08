Cuando un hombre delega la educación de sus hijos en la madre, no hay nada como que esta falte unos días para que se dé cuenta de todo el trabajo que ella hace. Este es el punto de partida de 'Padre no hay más que uno', la nueva película de Atresmedia Cine, dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

Así, dentro y fuera de la pantalla, Segura tiene que vérselas con cinco 'angelitos' en la que es su primera comedia familiar. "Hitchcock se equivocaba, los animales y los niños son maravillosos", bromea.

Pero lo cierto es que los niños no vienen con libro de instrucciones debajo del brazo, aunque las madres a veces lo sepan todo. Y si ella se va de vacaciones, la cosa se complica.

"No sé muy bien de quien es culpa, quizá sea también de la madre al decir 'yo me ocupo, que acabo antes'", comenta la actriz Toni Acosta, que también protagoniza la película.

Por eso le ponemos a prueba a ver si ha aprendido algo, aunque si no, siempre le quedará el chat de padres. Ya se sabe, ficción o no, padre no hay más que uno.