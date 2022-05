'Triangle of Sadness', la sátira anticapitalista de Ruben Östlund, se alzó este sábado con la Palma de Oro, el premio más importante de la 75 edición del Festival de Cannes. Es la segunda Palma de Oro del director sueco que la ganó por primera vez en 2017 con 'The Square'. Östlund aseguró, en el escenario del Palacio de Festivales, que su propósito con este filme era "hacer algo que interesara al público y que lo hiciera reflexionar con provocación". El director sueco recibió la Palma de Oro de manos del director mexicano Alfonso Cuarón y del presidente del jurado, el actor francés Vincent Lindon.

Su película es una sátira del mundo occidental que ridiculiza a los ricos y el culto al dinero y a la imagen, a la vez que reivindica la risa y la ligereza. Se trata de la primera película en inglés del director de 'The Square' y 'Fuerza mayor' y cuenta con un reparto internacional que incluye al estadounidense Woody Harrelson.

El Gran Premio, segundo en importancia de la sección oficial, fue 'ex aequo' para 'Close', del belga Lukas Dhont, y 'Stars at Noon' de la francesa Claire Denis. El surcoreano Park Chan-wook se llevó el premio a la mejor dirección con el 'thriller' romántico 'Decision to Leave' y para Corea del Sur fue también el premio al mejor actor, a Song Kang Ho, conocido por 'Parasite', que fue premiado por 'Broker' del japonés Hirokazu Kore-eda.

El Festival de Cannes clausuró este sábado su 75 edición, iniciada el 17 de mayo, con la entrega de un palmarés encabezado por el triunfo de Östlund. Este es el listado completo de premiados:

- Palma de Oro: 'Triangle of Sadness' (Ruben Östlund)

- Gran Premio "ex aequo": 'Close' (Lukas Dhont) y 'Stars at Noon' (Claire Denis)

- Premio a la Mejor Dirección: Park Chan-Wook por 'Decision to Leave'

- Premio al Mejor Guión: 'Boy from Heaven' (Tarik Saleh)

- Premio del Jurado 'ex aequo': 'Le otto montagne' (Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch), y 'Eo' (Jerzy Skolimowski)

- Premio a Mejor Actriz: Zar Amir Ebrahimi por 'Holy Spider'

- Premio a Mejor Actor: Song Hang Ko por 'Broker'

- Premio Especial 75 aniversario: Jean-Pierre y Luc Dardenne por 'Tori and Lokita'

Sección 'Un certain regard' (Una cierta mirada)

- Premio Una Cierta Mirada: 'Les pires' (Lise Akoka y Romane Gueret)

- Premio del Jurado: 'Joyland' (Saim Sadiq)

- Mejor Director: Alexandru Belc por 'Metronom'

- Premio de interpretación: Vicky Krieps en 'Corsage' y Adam Bessa en 'Harka'

- Mejor Guión: 'Mediterranean fever', de Maha Haj

- Premio Corazonada: 'Rodeo', de Lola Quivoron

Cortometrajes

- Palma de Oro: 'Hai bian sheng qi yi zuo xuan ya' (Jianying Chen)

- Mención Especial: 'Lori' (Abinash Bikram Shah)

Cinefundación

- Primer premio: 'Il barbiere complottista' (Valerio Ferrara)

- Segundo premio: 'Di er' (Li Jiahe)

- Tercer premio "ex aequo": 'Glorious revolution' (Masha Novikova), y 'Les humaines sont cons quand ils s'empilent' (Laurène Fernandez).