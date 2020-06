Rosa María Sardà ganó dos Goyas como Mejor Actriz de Reparto, por 'Sin vergüenza' y '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?' y recibió también en 2010 la Medalla de Oro de la Academia del Cine. Ahora, la veterana actriz, que padecía cáncer desde hace años, ha muerto a los 78 años.

Su hermano Xavier charló con ella en laSexta Noche en una emotiva entrevista en la que hablaron de su infancia y de sus comienzos como actriz. Además, recordaron la carta que la actriz hizo a su madre, quien murió muy joven, cuando ella tenía 25 años y Xavier 8.

"Yo no le caía muy bien", confesaba Rosa María, que afirmaba que a su madre "no le caía muy bien" porque "no le gustaba que fuera actriz" ni cómo era: "Le hubiera gustado que llevara lazos, pero a mí me gustaba el teatro y mi abuela y ella lo odiaban".

A pesar de ello, la actriz le escribió "una carta de reconciliación", aunque ella misma afirmaba que ya "no servía para nada" porque su madre no estaba. "Me di cuenta de que ella había sido una chica que no había conseguido lo que quería, era igual que yo, una chica que nunca conseguiría lo que quería", reflexionaba la actriz.

Ante esta confesión, su hermanó Xavier le recordó que "desde muy pequeñita había querido ser actriz", algo que ya había conseguido. Pero Rosa María afirmaba que igual "no había sido la actriz que quería". "Quería ser otra cosa", reconocía y explicaba que le costó "muchísimo" que la tomaran en serio. "He tenido que ensuciarme mucho las manos y hacer muchas tonterías", destacaba Rosa María.

Rosa María Sardà y Xavier Sardà también recordaron en este vídeo de laSexta Noche la terrible época que vivieron cuando su hermano "fue víctima de una enfermedad tan desconocida con el sida": "Nos hizo sufrir mucho y él también sufrió".