Locura por Richard Gere en Madrid. Ha presentado un proyecto solidario en el Hospital Infantil Niño Jesús, pero ha sido tal el poder de convocatoria del actor, que le han tenido que resguardar en la cafetería de empleados.

En 1980 arrasó con 'American Gigolo' y Gere se licenció con honores entre los galanes de Hollywood, doctorándose después, uniforme incluido, con 'Oficial y Caballero' y desplegando su maestría en 'Pretty Woman'.

27 años después, Richard Gere mantiene intacto su magnetismo, y esta vez lo ha puesto al servicio de los niños con cáncer. "Esto es muy conmovedor, realmente muy especial", ha dicho el actor.

Sólo unas horas antes, Tom Cruise también revolucionaba la capital con el estreno de su última película. "Vengo desde Las Palmas de Gran Canarias sólo para ver a Tom Cruise", ha asegurado un hombre.

Una multitud se agolpó en Callao para conseguir una foto con su ídolo. Algunas fans no podían contener las lágrimas. "Me he hecho fotos con él", "es muy muy majo", han asegurado dos de las fans del actor.

Tenían ante sí al protagonista de títulos tan emblemáticos de los 80 como 'Top Gun', al barman más famoso del cine o al adolescente de Risky Business.

34 años después, y con algo más de ropa, Cruise dejó caer su sonrisa por el nuevo estadio del Atlético de Madrid.

Galanes de visita en Madrid que demuestran que quién tuvo, retuvo.