Los Premios Grammy son más que unos galardones. Hay quien decide seguirlos para disfrutar simplemente de sus actuaciones, que año a año no dejan indiferente a los espectadores. Todo apunta a que este año tampoco lo harán. Sza, nominada a los premios, figura entre las actuaciones del evento del domingo 4 de febrero. De hecho, es la más nominada de la jornada. Quien tampoco faltará a la cita será Billie Eilish, cantante que ha recibido últimamente una alegría. Cuenta con un tema dentro de las nominaciones a los Oscar por 'What was I made for?', de 'Barbie'. También hará de la suyas Dua Lipa, recién aparecida en la estrenada película Argylle, la nueva película dirigida por Matthew Vaughn. Entre los nombres fuertes está también el de Olivia Rodrigo. La artista girará por España en verano de este 2024. Lo hará por Barcelona y Madrid.

Quien ha pasado recientemente por España y estará también en Los Ángeles el domingo es Travis Scott. El rapero estadounidense grabó en julio el videoclip de su nueva canción 'Circus Maximus' en Tarragona con los Castellers de Vilafranca. No en España, pero sí en Estados Unidos. U2 hizo historia en uno de sus últimos conciertos, donde empleó una esfera compuesta por una pantalla led de 54.000 metros cuadrados; un gigantesco domo ubicado en medio del desierto de Nevada y millones de luces para recrear el espacio. El grupo podría recuperar el resultado de esa actuación para los premios de la música.

Actuaciones de los Premio Grammy