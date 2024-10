Por qué no deberías perderte los conciertos que va a dar Nick Cave esta semana en España

Nick Cave and The Bad Seeds

Con la cantidad de desgracias que le han perseguido a lo largo de su vida. A la muerte prematura de su padre en un accidente de tráfico, se une la de su hijo Arthur, que cayó desde un acantilado en Inglaterra en 2015, cuando solo era un adolescente. Además, hace un par de años, otro de sus hijos, Jethro, falleció con 31 años poco después de salir de prisión por causas desconocidas.

Y sin embargo...

Nick Cave sobre 'Wild Gold' "Los discos reflejan el estado emocional de los compositores. Al escuchar esto, parece que somos felices"

Nick Cave, que siempre ha creado música oscura, de letras profundamente líricas, que ha contado historias escabrosas en sus canciones y que no ha rehuido de la pena y la tristeza, ha firmado un disco en el que, prestando atención, se escuchan campanas de alegría.

Él mismo lo ha asegurado en varias entrevistas. "Nunca hay un plan maestro cuando hacemos un disco", asegura en un texto promocional publicado en su web oficial. "Los discos reflejan más bien el estado emocional de los compositores y músicos que los interpretaron. Al escuchar esto, no sé, parece que somos felices".

La producción que ha hecho el propio Cave junto a su inseparable Warren Ellis (cuyo precioso libro El chicle de Nina Simone, reseñamos hace años en Ahora Qué Leo, por cierto), la mezcla de David Fridmann, responsable de sonidos tan característicos como los de The Flaming Lips o Mercury Rev y las letras, crípticas y profundas, han dado forma a un disco que entra directo al top cinco de su larga trayectoria.

40 años junto a The Bad Seeds

En 1984 salía a la venta el primer trabajo de Nick Cave and The Bad Seeds. 'From Her to Eternity' salía hace justo 40 años, presentando a uno de los frontman más peculiares de la historia del rock. Un tipo alto, espigado, delgado como un suspiro, serio, bien vestido, con una voz de trueno, capaz de emocionar con baladas desgarradoras y de martirizar cerebros con versos demoledores.

En cuatro décadas, la carrera de esta banda se ha ido solidificando, aportando con cada entrega nuevos avances. Haciendo avanzar al género. 'Wild Gold', el disco que vienen ahora a presentar a nuestro país, es un canto de esperanza. Un conjunto de canciones que van desde la épica hasta la contención, navegando siempre por sentimientos profundamente alegres, sin esquivar el drama, pero enfocado con una perspectiva de esperanza en el futuro.

Nick Cave en directo: la fe en la música

La gira de presentación de este disco les ha traído a España donde actuarán en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, el jueves, 24 de octubre y el viernes 25 en el Wizink Center de Madrid. Para los que hemos vivido una de sus actuaciones en directo, sabemos que más que un concierto lo que ofrece Nick Cave es una liturgia, un ritual de ofrenda en el que él lo da todo por nosotros y espera lo mismo de vuelta.

La fe que predica Nick Cave es la música como respuesta a las grandes preguntas de la vida

Una entrega infinita a través del arte, una comunión en la que es imposible no entrar y ante la que no hay herejía posible. Porque la fe que predica el músico australiano es la de la música como respuesta a las grandes preguntas de la vida. Y sus canciones son oraciones que se cuelan en nuestro interior y nos modifican, nos separan del suelo, nos elevan y nos convierten en otra cosa. Algo más allá de un ser humano.

Si nunca has vivido algo así, si no has entrado ya en la iglesia definitiva de Nick Cave and The Bad Seeds, no pierdas esta oportunidad. Está ante ti, te está mirando, y tienes la obligación de dejarte llevar por su influjo.