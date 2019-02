Premios Goya 2019 | No, Amaia Romero no la lió: esto es lo que realmente pasó antes de su actuación

Llegado el momento de la actuación de Amaia Romero, Judit Neddermann y Rozalen, hubo un problema de sonido. Manu Guix estaba al piano, y era quien daba comienzo al número musical.

Al poco de empezar a escucharse el piano, Amaia Romero salía al escenario: "Vale, a ver, espera. Es que tenemos un problema. Porque no se ha escuchado la claqueta o yo no sé qué ha pasado, pero hay un problema. Así que, por favor, si se puede quitar la música o algo. Gracias".

Segundos después daba comienzo la actuación con total normalidad, pro en las redes sociales muchas personas se hacían ya eco del momento, comentando que había sido un "despiste" de Amaia.

Por ello, Manu Guix decidió explicar a través de su cuenta de Twitter lo que había ocurrido realmente: "No ha sido así. El fallo no ha sido de Amaia, ha sido de sonido que no me han abierto monitores y no oía la claqueta ni nada y era imposible empezar el tema", contaba el pianista. Y así terminaba defendiendo a su compañera: "Amaia lo que ha hecho ha sido salvar el número".

Amaia, por su parte, y con toda la naturalidad que la caracteriza, también quiso explicar qué había pasado: "Ha sido un problema de sonido sobre todo, no sabía muy bien que hacer, pero justo tenía que salir a cantar". Y se disculpaba reconociendo que no sabía si había hecho bien: "No sé si he hecho bien o mal en realidad".

La actuación musical precedió a la entrega del Goya a mejor canción original que ganó Coque Malla con "Este es el momento", compuesta para la película de 'Campeones'.

Rosalía se corona reinterpretando a Los Chunguitos en los Goya

Rosalía se atreve con todo y ha vuelto a demostrarlo en la gala de los Goya, con una personalísima versión de una de las canciones más emblemáticas de Los Chunguitos, "Me quedo contigo".

El emotivo discurso de Jesús Vidal, mejor actor revelación: "Me gustaría tener un hijo como yo por tener unos padres como vosotros"

Jesús Vidal hace historia en los Goya 2019 al convertirse en la primera persona con discapacidad visual en ganar un 'cabezón'. Su discurso ha estado cargado de agradecimientos al equipo de 'Campeones' y a su familia.

'El reino' gana la batalla con siete galardones en unos Goya que coronan a 'Campeones' como Mejor Película

'El reino', de Rodrigo Sorogoyen, ha sido la gran triunfadora de la 33 gala de los Premios Goya, que se han entregado en Sevilla, con un total de siete premios de los 13 a los que aspiraba, entre ellos el de Mejor Dirección, pero la cinta 'Campeones' se ha convertido en la Mejor Película de esta edición.

Pedro Almodóvar, rotundo sobre Vox: "Le niego la existencia"

Pedro Almodóvar se ha mostrado rotundo en la alfombra roja de los Premios Goya al ser preguntado por Vox: "le niego la existencia".

El 'dardo' de Leticia Dolera a Vox: "Les animaría a ver cine para mejorar como persona"

Vox ha arremetido contra el cine español tras no ser invitado a la gala de los Goya 2019. La actriz Leticia Dolera no ha dudado en contestar a la formación de Santiago Abascal en la alfombra roja.