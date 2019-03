Vídeo Premios Goya 2019 | Pedro Almodóvar, rotundo sobre Vox: "Le niego la existencia"

Pedro Almodóvar se ha mostrado rotundo en la alfombra roja de los Premios Goya al ser preguntado por Vox: "le niego la existencia".

"Sobre ese partido he decidido no hablar ni nombrarlo y me gustaría que hicierais lo mismo, le niego la existencia", dijo al ser preguntado por su opinión. Y respecto a la situación actual del cine en España, consideró que "con que exista y sobreviva es suficiente dadas las circunstancias".

Unas circunstancias que, ha añadido, no son buenas "porque vivimos en un país sin proyecto social en el que los Presupuestos pasan de unos a otros y el cine no importa lo más mínimo a los políticos y tengo la impresión de que a los espectadores tampoco".

"En los últimos cuatro (años) han cerrado 500 cines, hay comarcas en las que no hay un solo cine, mi infancia habría sido imposible hoy", lamentó el cineasta en la alfombra roja de los Goya.