Chanel ha conseguido cautivar al mundo con 'Slomo'. España consiguió la puntuación más alta de su historia en Eurovisión gracias a la cantante catalana, que recibió una ovación sin precedentes al terminar su espectáculo.

Solo hubo un país que no aumentó la puntuación de Chanel con el televoto: Italia. Un hecho que enfadó a muchos eurofans, que criticaron que Italia, un país con muchas similitudes con España, no valorara el talento de Chanel y que se ha agravado cuando se han difundido en redes sociales las polémicas palabras que pronunció el locutor de Eurovisión italiano sobre la artista española.

"Es la Jennifer López low cost": así la define el comentarista Cristiano Malgioglio en plena retransmisión del festival en la televisión pública italiana, RAI1, tal y como se puede escuchar en un vídeo difundido en redes sociales, en el que añade: "La canción está bien para la playa el verano. ¡Pero Jennifer López solo hay una!".

No fue el único comentario del periodista. Otros usuarios han compartido cómo criticaba los 12 puntos para España: "Mejor no digo nada. Estoy quedando perplejo", apostillaba mientras Chanel iba subiendo de posición. El periodista Toni Aguilar ha asegurado en una entrevista en La Roca que le parece "muy mal" este tipo de comentarios: "Me parece romper por completo la elegancia y la solidaridad. Ha habido bastante polémica", ha comentado.

Sin embargo, los eurofans españoles no han sido los únicos en criticar esta actitud. Algunos usuarios de la red social residentes en Italia han mostrado su apoyo a Chanel, que quedó en tercera posición en el festival, y otros han recordado que Malgioglio es famoso en el país por ser muy directo en sus intervenciones. Y remarcan, no fue la única artista con la que mostró su sincera opinión.