Podemos propone "poner límites a la propiedad cruzada en medios de comunicación" para fomentar el pluralismo

QUIEREN DESARROLLAR MEDIDAS DE TRANSPARENCIA EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE ADJUDICACIÓN

Podemos propone abrir el debate sobre la propiedad de los medios de comunicación y ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. Entre otras cosas piden limitar la concentración de radios y televisiones para evitar los monopolios mediáticos o que la dirección de la agencia EFE se designe mediante concurso público y no por elección del Gobierno. Iñigo Errejón dice que el objetivo no es prohibir, sino limitar, por el bien de los ciudadanos.