'No permaneceré en silencio', la campaña de Hollywood contra el abuso sexual

'I will not be silent' (No permaneceré en silencio) llega justo en medio del escándalo de abusos sexuales en la meca del cine. Ha sido impulsada por la revista 'W' y cuenta con la participación de rostros muy conocidos de Hollywood.

El caso de Harvey Weinstein ha impulsado esta campaña y ha unido al gremio contra esta lacra como nunca antes lo había hecho. Y es que los abusos y acosos sexuales en la industria del cine no son novedad. Directores como Woody Allen, Roman Polanski o Mel Gibson ya habían sido acusados por conductas de este tipo.

Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Diane Kruger, Salma Hayek o Emma Stone, entre otros, gritan 'I will not be silent' para hacer un llamamiento a todas aquellas mujeres que tiene miedo a alzar la voz y denunciar los abusos y agresiones que han sufrido en la cuna del cine. Además actores como Jake Gyllenhall, Robert Pattinson o Oliver Pachon se han unido a la campaña.