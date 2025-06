El Papa León XIV y su sorprendente 'familia pop': tiene lazos de sangre con Madonna y Justin Bieber

El papa León XIV, misionero y el menor de tres hermanos, ha captado la atención mundial debido a un sorprendente descubrimiento genealógico. Un estudio liderado por Jari C. Honora y publicado por 'The New York Times' revela que comparte un ancestro materno común, Louis Boucher de Grandpré, con personalidades como Madonna, Justin Bieber y Angelina Jolie. Este vínculo genealógico se remonta 500 años y abarca raíces en Francia, Italia, España, Haití, Cuba, Canadá y Estados Unidos. Además, León XIV está relacionado con figuras históricas como Charles Louis Boucher de Grandpré, líder en la Guerra de Independencia de EE.UU., y Antonio José de Sucre, prócer de la emancipación latinoamericana. La biografía del Papa refleja la diversidad y la historia de la inmigración estadounidense.