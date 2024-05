Los vecinos del municipio madrileño de Alpedrete siguen en lucha para que el Ayuntamiento de la localidad rectifique y vuelva a restablecer los nombres de los actores Paco Rabal y Asunción Balaguer en la casa de la cultura y en la plaza del pueblo. Por eso, este sábado a las 19.00 horas hay una concentración en protesta en las que estarán los vecinos, pero también el mundo de la cultura y la política.

El Ayuntamiento de Alpedrete, donde gobiernan PP y Vox en coalición, ha decidido sustituir el nombre de la plaza Paco Rabal por Plaza de España, mientras que la Casa de la Cultura Asunción Balaguer pasará a llamarse La Cantera. Los hijos de este matrimonio entregarán al Consistorio 5.788 firmas contra este cambio de designación al entenderlo "injustificable" y un "ataque a todo el mundo de la cultura".

El mundo de la cultura se niega a que la memoria de Paco Rabal y Asunción Balaguera desaparezca de Alpedrete, donde vivieron durante años. "¿Pero se han vuelto locos?", se ha preguntado el actor Antonio Resines. "¿A santo de qué viene esta estupidez? ¿Pero por qué se lo quitan a estos señores? ¿No será porque ideológicamente no tienen nada que ver con PP y Vox?" , se ha expresado el actor indignado.

Ha arremetido contra ambas formaciones y les ha mandado a "estudiar": "A estudiar... sí, los del PP y Vox deberían estudiar y saber quiénes son Paco Rabal y Asunción Balaguer, hombre por favor, espero que esta manifestación sirva de algo". Desde la Unión de Actores y Actrices muestran su rechazo y junto a su familia han hecho un manifiesto con miles de firmas adjuntas para que el Ayuntamiento recule.

"Nos oponemos a esta decisión que solo tiene como objetivo atacar a la cultura y embarrar la Memoria Histórica de nuestro país", señalan en un comunicado. Cuando Paco Rabal murió en 2001, el Consistorio puso su nombre a la plaza del pueblo, pero hoy ya no está al igual que el de Balaguer. El matrimonio era militante del Partido Comunista, única razón por la que sus hijos creen que han retirado sus nombres. "Mi padre no ha matado a nadie ni mi madre tampoco. Quitarles el nombre me parece un ataque a la cultura", ha expresado Teresa Rabal.

Mientras su hermano Benito asegura que es porque eran de izquierdas: "La única razón que hay es porque eran del PCE y eran gente de izquierdas, a pesar de que tenían amigos y respetaban a todo tipo de ideologías".

Por su parte, Más Madrid y PSOE participarán este fin de semana en Alpedrete en contra de la retirada del nombre Francisco Rabal de una de las plazas del municipio, mientras que desde el PP han remarcado que solo cambia el espacio del homenaje, que pasará a una sala de un centro cultural que llevará el nombre de este actor. Algunas ministras como María Jesús Montero y Pilar Alegría estarán presentes.