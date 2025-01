Muere Oliviero Toscani, el fotógrafo de las polémicas campañas de Benetton

El famoso fotógrafo y publicista italiano Oliviero Toscani, de 82 años y con un amplio reconocimiento a su larga carrera internacional, ha muerto este lunes a sus 82 años. "Con inmenso dolor damos la noticia de que hoy, 13 de enero de 2025, nuestro querido Oliviero se ha embarcado en su próximo viaje. Pedimos amablemente confidencialidad y comprensión para este momento que nos gustaría afrontar en la intimidad de la familia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola y Ali", ha informado su esposa Kirsti y sus hijos, en una nota recogida por medios italianos, entre ellos la cadena de televisión pública RAI.

Toscani fue hospitalizado este viernes en estado grave debido al empeoramiento de su salud por la enfermedad incurable que padece, la amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad poco frecuente que se produce cuando una proteína llamada amiloide se acumula en los órganos, lo que puede hacer que no funcionen correctamente. Entre los que pueden verse afectados se encuentran el corazón, los riñones, el hígado, bazo, sistema nervioso y el tracto digestivo.

Toscani fue ingresado el viernes por la mañana por complicaciones de su enfermedad, que se ha ido agravando desde que le fue diagnosticada y ahora recibe atención médica en un hospital de Cecina (Livorno), en la región de Toscana, en el centro-norte de Italia, informan los medios locales. El veterano fotógrafo ganó fama mundial como director creativo de la empresa de moda Benetton, para la que generó campañas publicitarias originales y provocadoras que desafiaban las normas tradicionales de la publicidad, que lo convirtieron en una figura reconocida en su sector.

El pasado agosto, el propio Toscani dio a conocer su enfermedad en una entrevista con el periódico 'Corriere della Sera'. Según declaró, perdió cuarenta kilos de peso en un año, y aseguró que la amilodiosis le obligó a dejar la fotografía. "Vengo de una generación, la de Bob Dylan, en que éramos siempre jóvenes y la idea de envejecer simplemente no existía. Hasta el día anterior estaba así, trabajaba como si tuviera 30 años. Entonces una mañana me desperté y de repente tenía 80 años", remarcó el artista, en una entrevista en su residencia de la localidad toscana de Casale Marittimo, donde ya se le veía muy debilitado.

"He vivido demasiado y demasiado bien, estoy muy mimado. Nunca he tenido un jefe, un salario, siempre he sido libre", dijo Toscani entonces haciendo balance de su vida. Según remarcó, mantiene una buena relación con su amigo Luciano Benetton, quien le encargó las campañas publicitarias rompedoras que hablaban de racismo, religión y otros temas sociales y que provocaron grandes polémicas. Entre ellas estuvo la publicidad que mostraba a una joven desnuda y de una delgadez extrema para concienciar sobre el drama de la anorexia o la de un joven enfermo de sida cuya imagen recordaba a la de Jesucristo.