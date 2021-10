El actor James Michael Tyler, conocido por su papel como Gunther en 'Friends' ha fallecido a causa de un cáncer de próstata. James tenía 59 años y convivía con la enfermedad desde septiembre de 2018, cuando fue diagnosticado.

El director y productor de la famosa serie, Kevin Bright, ha sido quien ha trasladado la triste noticia. En su perfil de Twitter ha tenido unas cariñosas palabras para el actor: "Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a los demás".

El cáncer que padecía el actor se había extendido en los últimos meses por más partes de su cuerpo, tal y como él mismo contó en una entrevista en la NBC. Entonces explicó que atravesaba una etapa complicada de su enfermedad, que afectaba ya a sus huesos y su columna vertebral. Desde ese momento, la parte inferior de su cuerpo se había quedado paralizada y precisaba de una silla de ruedas para desplazarse.

En esa misma entrevista explicó por qué no apareció personalmente en el reencuentro de 'Friends' que reunió a muchos de sus protagonistas. "Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, 'ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer'", comentó.