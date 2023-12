La cineasta Patricia Ferreira ha muerto a los 65 años como consecuencia de un tumor cerebral, según ha trascendido. Nacida en Madrid, comenzó su carrera como periodista después de estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en crítica e información cinematográfica trabajó en RTVE y también en Fotogramas hasta que dio el salto a trabajar como realizadora, directora y guionista. Miembro de la Academia de Cine, Ferreira se ha caracterizado por luchar por la igualdad en el sector del cine y fue cofundadora de la Asociaación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales CIMA, a cuya junta directiva pertenece desde 2006.

Comenzó en televisión trabajando como realizadora, guionista o directora de TV movies, retransmisiones y series documentales como 'Equinoccio', sobre temas latinoamericanos; 'Un día en la vida de nuestros antepasados', que recreaba la vida en la prehistoria, o varios capítulos de 'Un país en la mochila', recorriendo España con José Antonio Labordeta, entre otras.

Su debut en el cine en el año 2000 fue por todo lo alto y estuvo nominada a un Goya a la mejor dirección novel con su opera prima 'Sé quién eres'. En total optaba a tres estatuillas y se llevó una, la de mejor música por la composición de José Nieto. Con su siguiente trabajo 'El alquimista impaciente' (2002) que adaptaba la novela de Lorenzo Silva se llevó el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos por la adaptación del guion, además de dos nominaciones a los Goya. 'Para que no me olvides' (2004) es otro de sus títulos y, además de ser uno de los últimos trabajos de Fernando Fernán Gómez, fue presentada en el Festival de Berlín y obtuvo tres nominaciones a los Goya.

Volvió al género del documental en 2010 con 'Señora de', que recogía los testimonios de varias generaciones de mujeres que no tuvieron la posibilidad de soñar. Entre su obra también figuran varios cortos con un marcado compromiso social como 'El secreto mejor guardado' (2004), rodado en India y que trata sobre la incidencia del virus del Sida en el Tercer Mundo; o 'El amanecer de Misrak', rodado en Etiopía como parte del proyecto colectivo Ellas son África.

Con su película 'Los niños salvajes' (2012) se llevó la biznaga de oro del Festival de Málaga a la mejor película, además de los galardones a mejor guion y mejores actores secundarios para Aina Clotet y Álex Monner. En 2017 volvió a dirigir el largometraje 'Thi Mai, rumbo a Vietnam'.