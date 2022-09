Desde noviembre de 2021, la paella valenciana es Bien de Interés Cultural: en la resolución por la que se incoaba a que esto ocurriera se apelaba a esta receta como "elemento vertebrador" convertido en "una de las marcas mundiales más prestigiosas". No es de extrañar, pues, que la paella valenciana no sea un plato que se pueda comer únicamente en la Comunidad Valenciana. Si bien en las redes sociales se viralizan cada cierto tiempo vídeos de gente que dice estar preparando paella pero incluyendo, junto al arroz, productos que no casan con el concepto de paella valenciana tradicional —longaniza, chorizo, queso...—, así como las fuertes críticas a estos vídeos, lo cierto es que tanto la Comunidad como la propia población se encargan de hacer valer su receta y de dar a conocer al mundo entero cómo se hace realmente una paella valenciana.

Más allá del debate de los ingredientes o los pasos a seguir, existe una 'institución' encargada de señalar al mejor cocinero de paellas del mundo: en el Ayuntamiento de Sueca se celebra cada año el Concurso Internacional de Paella Valenciana, en el que se elige al chef con mejor mano del año. Y Sueca no siempre elige a valencianos. En 2021, los cocineros galardonados con el premio fueron Óscar de la Fuente y Javier Hernández, del restaurante El Madrileño de Guadarrama (Madrid); en la edición de 2022, el premio se ha ido bastante más lejos de Valencia, concretamente a México.

Rogelio Castañón y Alfonso Ovalle son los dos cocineros de Zacatecas (México) que se han llevado el máximo premio, convirtiéndose así en 2022 en los cocineros de la mejor paella del mundo, un premio nada desdeñable teniendo en cuenta, sobre todo, su escasa relación con la 'terreta'. "Es un gran reto cocinar algo que no llevamos en la sangre", aseguraban los chefs, en una entrevista con el diario mexicano 'El sol de Zacatecas'. En los últimos 20 años, en once ocasiones la mejor paella del mundo (según Sueca) la han hecho cocineros valencianos; sin embargo, en los últimos diez solo han sido dos veces las que el premio se quedó en la comunidad. En 2012 incluso el premio se fue a Estados Unidos, eso sí, de la mano de Manuel Sánchez, de origen valenciano, afincado y con su propio restaurante en Las Vegas.

¿Los ingredientes importan?

Mientras las 'peleas' por cuáles son los verdaderos ingredientes de la paella valenciana continúan, seguramente, en cualquier parte del mundo, el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca no tiene ese problema: los 42 profesionales de doce países que han participado en esta edición lo hacen siguiendo la receta original, en las mismas condiciones y con los mismos ingredientes. De hecho, los mexicanos, ahora cocineros de la mejor paella del mundo, aseguran que en su país no es muy conocida esta receta, pero gracias al premio —que implica, además del reconocimiento, 2.500 euros— tienen previsto "promocionar" la paella en México, pero "con su receta clásica, nada de inventos", tal y como recoge 'El País'.

Ahora, se llevarán esta receta al restaurante que restaurante Crocus Servicios Gastronómicos que Castañón regenta en Guadalupe, en el estado mexicano de Zacatecas. El segundo restaurante seleccionado por la elaboración de la mejor paella del mundo ha sido el valenciano Mesón El Molino, mientras que el alemán Bornheimer Ratskeller de Fráncfort ha quedado en tercer lugar.